Vi ricordate di Daniel Nilsson, il ‘Bonus’ di Avanti un Altro? Oggi ci si domandano: che fine ha fatto? Come precedentemente detto, Daniel è un volto storico del programma presentato da Paolo Bonolis.

Fonte studio Avanti un Altro

E’ una sorta di portafortuna per i concorrenti e permette così di poter guadagnare più denaro. Facciamo un passo indietro. Nilsson nasce a Oxi, nel Malmo, con una passione innata per la recitazione.

Coltiva l’hobby per l’hockey, un amore che lo accompagna fin da ragazzino. Ma a 20 anni, per un grave infortunio è costretto a lasciare lo sport.

Per seguire nuove strade tenta la fortuna, trasferendosi in Australia. Lì si imbatte in un nuovo amore, quello per il mare, e veste così i panni del surfista. Ma il destino lo porta in Italia. Nel 2011 si trasferisce e intraprende una carriera da modello, lavorando per campagne pubblicitarie moto importanti. Nel 2012 partecipa ai cast dei provini di ‘Avanti un Altro’ per il ruolo di Bonus.

Fonte studio Avanti un Altro

Comincia così una carriera televisiva. Partecipa al cast del film ‘La coppia dei Campioni’ con due attori di lustro come Max Tortora e Massimo Boldi. Ma non solo, Daniel è stato protagonista anche nella fiction ‘San Matteo’ in onda sulla RAI. Nel 2016 partecipa a ‘Ballando con le Stelle’. Nella sfera sentimentale, le ultime indiscrezioni lo davano fidanzato con la splendida Beatrice Contessi.

Anche per quest’anno è stata confermata la sua presenza nel talent show di Bonolis. Al suo fianco ci sarà anche Sara Croce, che vestirà i panni della Bonas, insieme ad altre novità nel cast. Una partecipazione importante che vanta ormai 10 anni di continuità.

In fin dei conti ‘Avanti un Altro’ rimane sempre uno degli appuntamenti Mediaset, che rappresenta una garanzia di divertimento per tutti i telespettatori.