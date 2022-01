In questa nuova stagione di Avanti un Altro non è presente uno dei personaggi più apprezzati

Uno dei programmi più apprezzati degli ultimi anni è senz’altro Avanti un altro. Il simpaticissimo quiz show di Canale 5 ideato e condotto dal geniale Paolo Bonolis con l’aiuto del fidatissimo Luca Laurenti ha saputo catturare i telespettatori. Il segreto di questo grande successo è di sicuro la simpatia dei conduttori, la scelta dei concorrenti spesso improbabili e sicuramente dei personaggi del programma.

Fonte Studio Avanti un Altro

Tra i più apprezzati ricordiamo la Bonas, lo Iettatore e senza dubbio l’Alieno. Mentre i primi due sono stati confermati anche in questa edizione, dell’ultimo si sono perse le tracce. Il nome dell’alieno è Leonardo Tricarico. Un uomo di bassa statura ma carico di energia e simpatia che ha saputo conquistare il pubblico con i suoi modi.

Il suo ruolo nel programma era quello di fare domande ai concorrenti lette in un modo non molto facile comprendere. Una delle caratteristiche peculiari del personaggio oltre ai capelli e al trucco è senz’altro l’altezza. Leonardo infatti è alto solo 137cm. Non ci sono versioni ufficiali, ma sembrerebbe che l’uomo non sia presente per il subentrare di nuovi personaggi all’interno della trasmissione.

Ogni anno infatti entrano nuovi artisti nell’apprezzatissimo show serale di Canale 5. In molti però si continuano a chiedere il perché di questa assenza. L’alieno nel frattempo sembra essere sparito, anche sui social non c’è traccia di lui. I suoi ultimi “post” su Facebook o “Tweet” su Instagram sono datati addirittura 2017. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che Leonardo è sposato e ha 3 figli.

L’uomo con la sua famiglia vive a Palo del Colle in provincia di Bari. Oltre a questo non si sa molto altro riguardo la sua vita privata. Molti fans sperano di rivederlo al più presto di nuovo al suo posto nella trasmissione di Paolo Bonolis. Non ci resta che attendere e sperare che possa tornare presto a fare le sue domande ai concorrenti di Avanti un altro.