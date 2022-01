Paolo Bonolis pungente nei confronti di Alex Belli ad Avanti un altro

L'attore preso in giro da Bonolis perché non conosceva le risposte

Ieri sera è andata in onda la prima puntata serale della domenica di Avanti un altro con Paolo Bonolis che ha visto come protagonisti i concorrenti del GFVip, e tra di loro anche il tanto discusso Alex Belli, che in questi mesi ha fatto parlare tanto insieme alla moglie Delia Duran e all’amica Soleil Sorge a causa di un triangolo amoroso, paragonabile quasi ad una soap opera sud americana.

Durante la puntata, Alex Belli non è riuscito a dare risposte corrette alle domande sottoposte dal conduttore Paolo Bonolis, che non ha perso tempo a pungere l’attore ed ex concorrente della casa: “Non sai una mazza.Sei stato pervaso dall’ormone e mi hai degenerato” – ha detto.

Fonte: web

Infatti durante la puntata l’attore ed ex concorrente è stato messo a dura prova dalla Bonas di Avanti un altro Laura Cremaschi intenta a massaggiargli le spalle, che ne ha approfittato del massaggio per lanciare una frecciatina ad Alex Belli: “Volevo fargli provare la chimica artistica”.

Un chiaro riferimento alla frase dell’attore usata per giustificare il bacio avvenuto nella casa del GFVip con Soleil Sorge.

Intanto Delia lancia la bomba su Alex nella casa del Grande Fratello

Bacio che ha fatto discutere fortemente il web soprattutto per la reazione della moglie Delia, che attualmente ha preso posto nella casa, lasciando il marito a godersi lo spettacolo dal divano, e che durante le prime notti ha sganciato un bomba sulla loro coppia: “Lo abbiamo fatto con un’altra donna”.

I due si erano sempre definiti una coppia aperta e la dichiarazione di Delia sembra darcene conferma. E al pubblico bisogna ricordare che Soleil Sorge non si è tirata indietro nel dire che sarebbe disposta ad andare con un’altra donna nel caso in cui ci sia la sintonia mentale e artistica giusta e nel caso in cui la donna dovesse trovarla di suo gradimento. Inutile dire che queste dichiarazioni hanno scatenato un tram tram di commenti sui social.