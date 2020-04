Avanti un Altro: Paolo Bonolis torna con le nuove puntante, stop alle repliche Stop alle repliche di Avanti un Altro: il programma di Paolo Bonolis tornerà con le nuove puntante, dal 3 maggio ci saranno 50 registrazioni inedite

Avanti un Altro, il noto programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e la sua spalla Luca Laurenti, tornerà di nuovo con le nuove puntate, basta le repliche, ora i telespettatori potranno vedere 50 puntate

Il programma era stato sospeso a causa dell’emergenza globale esplosa poi nel nostro Paese, le ragioni erano da ricercare in esigenze pubblicitarie e di palinsesti. La scelta, al tempo, non è piaciuta affatto al conduttore che su Instagram, dopo un duro sfogo, aveva spiegato che non comprendeva la scelta dell’azienda

Le puntate inedite andranno in onda da domenica 3 maggio fino a domenica 21 giugno, inoltre ci sarà una grande novità: lo stesso programma sbarca anche in prima serata su Canale 5, ma a differenza delle puntate serali, i concorrenti saranno dei VIP

Tuttavia, ora, sembra che il destino di Paolo Bonolis a Mediaset sia davvero a rischio. Il conduttore, secondo indiscrezioni, sembra stia vivendo forti momenti di tensione con Lucio Presta, motivo per il quale non escluderebbe un ritorno in RAI

Paolo Bonolis comunque è continuo protagonista della TV italiana, durante il lockdown infatti sono state mandate in onda anche le repliche di “Ciao Darwin – Terre desolate” che ha riscontrato un ottimo successo, sabato scorso infatti lo share ha toccato le vette del 20% di share

Inoltre, il conduttore, ora è impegnato in un altro programma che però non andrà in onda in tv, bensì sull’account Instagram @sdl.tv della Sdl2005, nota società di casting e produzioni di tv di Sonia Bruganelli, nonché moglie di Paolo Bonolis

Insieme al noto chirurgo plastico Roy de Vita, il conduttore terrà un talk che lui stesso ha definito “una costola del senso della vita”, un suo vecchio programma che è andato in onda fino al 2011