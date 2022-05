Avanti un altro… pure di sera, in trasmissione spunta Carmen Di Pietro: critiche sui social

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda una puntata serale di Avanti un altro, il game show di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Di solito la trasmissione va in onda nel preserale della rete ammiraglia di Mediaset ma ogni tanto di domenica va anche in prima serata.

Anche se ieri non sono mancate le polemiche. Tutto è successo quando in studio ha fatto il suo ingresso Carmen Di Pietro come concorrente. In molti a casa sono rimasti basiti dalla presenza della Di Pietro. Sui social c’è chi ha iniziato a chiedere: “Ma non sta all’Isola dei Famosi?”.

Certamente, la showgirl in queste settimane si trova in Honduras dove sta partecipando al reality insieme a suo figlio Alessandro. La sua presenza di ieri in trasmissione è da attribuire al fatto che Mediaset sta mandando in onda vecchie puntate di Avanti un altro registrate parecchi mesi fa quando non c’era nemmeno la guerra in Ucraina.

Fonte: web

Ed infatti proprio una domanda sul Siberian Power Show, famosa trasmissione russa, è stata oggetto di critiche anche se non aveva alcun risvolto offensivo che potesse toccare argomenti spinosi come quelli della guerra in Ucraina.

Fatto sta che sui social diversi telespettatori hanno criticato la messa in onda di puntata vecchie del programma. C’è anche chi ha criticato il funzionamento stesso della trasmissione giudicandola “banale, pieno di luoghi comuni e battute di un livello non basso, di più”.

Intanto Paolo Bonolis starebbe lavorando anche a nuove puntate di un’altra sua trasmissione di successo: Ciao Darwin.

Pare che il prossimo autunno potrebbe esserci la registrazione della nuova edizione del programma. Al momento sono solo indiscrezione, né Bonolis né Mediaset hanno dato aggiornamenti a riguardo.