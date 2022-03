Ciao Darwin: quattro dirigenti tv a processo per il concorrente paralizzato

Il 17 aprile del 2019 Gabriele Marchetti è stato vittima di un incidente avvenuto nel programma di Ciao Darwin. Il concorrente del format è rimasto paralizzato mentre stava eseguendo il gioco dei rulli. Alla luce di questo, adesso quattro dirigenti tv sono sotto processo.

Due dirigenti di Reti televisive italiane, della Maxima e della Sdl 2005 sono accusati di lesioni colpose gravissime nei confronti di un concorrente di Ciao Darwin. Quest’ultimo è rimasto paralizzato a causa di un incidente avvenuto in diretta. Si tratta di Gabriele Marchetti il quale attualmente non ha nessuna possibilità di muoversi dalle spalle in giù.

La prima udienza del processo si svolgerà in data 20 aprile 2022. I responsabili sono accusati di aver agito con imperizia, imprudenza e negligenza. Inoltre, il concorrente non avrebbe ricevuto le necessarie informazioni sul gioco e sui rischi che quest’ultimo avrebbe comportato.

L’incidente che ha visto vittima il 56enne è avenuto mentre quest’ultimo stava eseguendo il gioco del Genodrome. A rilasciare qualche dichiarazione in merito alla vicenda è stato un altro concorrente al Messaggero:

Lo hanno tirato fuori e chiamato un medico, poi lo hanno messo su una barella. Era vigile e diceva: ‘Io non riesco a respirare’. Ma non credo cha abbia perso i sensi. Era immobile e ci ha spaventato tanto. Con le altre del gruppo avevamo visto che era una cosa seria.

La vita di Gabriele Marchetti è stata distrutta nell’arco di qualche secondo da un semplice gioco. All’epoca l’uomo si era rotto quattro vertebre e le sue condizioni erano apparse gravissime sin dall’inizio. Attualmente è affetto da tetraplegia con paralisi totale degli arti superiori e inferiori. Questo è quello che aveva dichiarato in merito alla vicenda: