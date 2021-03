Avete mai visto i 4 figli di Gigi D’Alessio? Ecco cosa fanno oggi e come sono diventati

Come sono diventati i 4 figli del cantante napoletano Gigi D'Alessio?

Gigi D’Alessio è il cantante napoletano più conosciuto ed apprezzato degli ultimi decenni. Negli anni, ha venduto oltre venti milioni di dischi, raggiungendo una fama di livello internazionale. Non c’è bisogno di descrivere la sua carriera o di citare le sue canzoni. L’aspetto di Gigi D’Alessio che non tutti conoscono è la sua vita privata e, in particolare, i suoi quattro figli. Eccoli qui:

Luigi D’Alessio, questo il suo nome all’anagrafe, è nato il 24 febbraio del 1967. Si è avvicinato al mondo della musica, grazie al suo papà e al suo regalo: una fisarmonica. Oggi è un famosissimo cantautore, discografico e conduttore italiano.

Dal 1986 al 2006, il cantante napoletano è stato sposato con Carmela Barbato. Dal loro amore sono nati tre figli.

Il primogenito Claudio, nato nel 1986. Oggi ha 35 anni e lavora nel settore del wellness e dello sport. All’età di 20 anni, è diventato papà di una bellissima bambina di nome Noemi. E non molto tempo fa, ha accolto tra le braccia la sua secondogenita, la piccola Sofia.

Ilaria è la seconda figlia di Gigi D’Alessio e l’unica femmina. Nata nel 1992, oggi ha 29 anni. Molto seguita sui social, si è laureata nel 2017.

Luca è il terzo figlio del cantante e di Carmela, nato nel 2003. Si è accostato al mondo musicale, seguendo le orme del suo papà. Non si hanno molte informazioni sul giovane, se non che quest’anno per lui, è quello della maggiore età!

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Nel 2006, la relazione tra Gigi D’Alessio e la madre dei suoi figli, è giunta al capolinea. È stata la stessa Carmela a raccontare della relazione del cantante con Anna Tatatngelo. Nel dicembre dello stesso anno, i due convivevano già.

Dalla loro relazione, nel 2010, è nato il quarto figlio del cantautore napoletano: il piccolo Andrea. Oggi ha 11 anni e vive con la sua mamma. Dopo 14 lunghi anni, anche la relazione tra il cantante a Anna Tatangelo è arrivata al capolinea.

Nell’ultimo periodo si è vociferato di un nuovo amore con una ragazza molto più giovane di lui. Si tratterebbe di una fan conosciuta a Capri, durante un suo spettacolo. Ma non ci sono state ancora conferme da parte di Gigi D’Alessio.