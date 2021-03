Nuovo amore per Anna Tatangelo? L’indiscrezione: “È stato proprio Gigi a presentarglielo”

Dopo l’addio definitivo a Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo avrebbe un nuovo amore. A lanciare l’indiscrezione è Santo Pirrotta a Ogni Mattina. Il giornalista svela che sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio a presentare alla nota cantante italiana la sua nuova fiamma. Si tratta di Livio Cori, cantautore 30enne che ha rubato il cuore della Tatangelo.

Ma il gossip non finisce qui. Infatti, stando a quanto dichiarato dal giornalista nel programma condotto da Adriana Volpe, sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio a presentare i due. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni.

Ma continuando a raccontare il gossip, il giornalista rivela:

Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo!

Dunque sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio a presentare ad Anna Tatangelo Livio Cori, il quale, quindi, avrebbe rubato il cuore della nota cantante.

Un nuovo amore anche per Gigi D’Alessio?

Un’indiscrezione, però, c’è anche per Gigi D’Alessio. Infatti, il cantautore è oggi al centro del gossip per aver ritrovato l’amore con Denise, più giovane di lui di 26 anni. Queste sono state le parole del giornalista riguardo Gigi D’Alessio:

Anche lui nel frattempo si è fidanzato. Sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni.

Tuttavia, bisogna sottolineare che nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il gossip. Infatti, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio cercano di mantenere sempre un certo riserbo riguardo la loro vita privata. Dalla prima separazione che è finita al centro del gossip i due hanno imparato a non esporre troppo la loro sfera privata. Dopo la separazione, il ritorno di fiamma che si è concluso con la fine definitiva della loro storia d’amore.