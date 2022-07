Avete mai visto una figlia di Meryl Streep? L’amatissima attrice hollywoodiana ha sempre trasmesso la sua immensa passione ai membri della sua famiglia. È una moglie, una mamma ed è diventata anche una nonna!

Meryl Streep è stata sentimentalmente legata con John Cazale per tre anni, finché l’uomo, anche lui attore, non è morto di cancro ai polmoni. Sei mesi dopo, ha sposato lo scultore Don Gummer.

I due hanno quattro figli. Il primo è nato nel 1979, si chiama Hanry ed diventato un noto musicista. Mamie è nata nel 1983 ed è un’attrice statunitense. La terzogenita è nata nel 1986, si chiama Grace e anche lei ha intrapreso la carriera nel mondo televisivo. Recentemente è apparsa nella serie tv “Mr Robot”. L’ultima figlia, nata nel 1991, si chiama Louisa.

A renderla nonna per la prima volta, nel 2019, è stata la prima figlia femmina Mamie. Ed è proprio l’attrice che ha ereditato la grande somiglianza, la grande bellezza e il sorriso di Meryl Streep. Guardatele vicino:

Non solo esteticamente, Mamie sta seguendo i passi della sua mamma anche nel mondo della recitazione. Dopo aver studiato all’Università Northwestern, ha debuttato nel mondo televisivo nel 2006, con il film “L’imbroglio – The Hoax”.

La carriera e la vita privata di Mamie Gummer, la figlia di Meryl Streep

Dopo il debutto, la figlia d’arte ha ottenuto un ruolo da protagonista nella serie The CW Emily Owens, MD (2012-2013) e quello di Nancy Crozier in The Good Wife (2010-2015).

Nel 2016, la Gummer è stata nominata per il Drama Desk Award, come miglior attrice in un’opera teatrale.

Nel 2009 si è fidanzata con l’attore Benjamin Walker. Si sono sposati nel 2011, per poi divorziare nel 2013. La loro è stata una separazione amichevole.

Nel 2018 ha iniziato una relazione con lo scrittore e produttore Mehari Sethi. Un anno dopo Mamie ha dato alla luce il suo primo figlio.

Tra gli altri film della figlia d’arte, ricordiamo: “Separazione”, “Effetti collaterali”, “Il diavolo veste Prada”, “The Big C”.