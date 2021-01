L’avete riconosciuta? Figlia d’arte, ha ereditato il talento del padre e ha scandalizzato il mondo con il suo modo di essere fuori dalle righe

Ecco come appare da bambina Asia Argento che non sembra essere diversa da come la conosciamo oggi

Asia Argento, una delle più note attrici italiane, ha pubblicato delle foto sulla sua pagina Instagram di quando era ancora una bambina. All’epoca, questa bimba con i capelli a caschetto non sapeva che sarebbe poi diventata una delle più importanti attrici italiane. Ma nello stesso tempo un personaggio che ha fatto molto parlare di sé.

Nonostante sia figlia d’arte, Asia Argento è comunque riuscita a trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo, diventando un’attrice molto affermata. Ma oggi la bambina che appare sulla sua pagina Instagram è diventata una donna. Tuttavia, nonostante sia cambiata molto, sembra che ci siano ancora delle somiglianze con l’Asia del passato.

La carriera di Asia Argento

Asia Argento nasce a Roma nel 1975. Figlia dell’illustre regista Dario Argento e dell’attrice fiorentina Daria Nicolodi, riesce comunque a ritagliarsi uno spazio nel mondo del cinema che la porteranno alla vincita di molti premi, tra cui due David di Donatello.

Accanto alla professione di attrice, Asia Argento inizia pian piano ad avviare la sua carriera come regista, esordendo dietro la macchina da presa nel 1994.

Nel 2017 Asia Argento è stata una delle attrici che ha deciso di denunciare pubblicamente il produttore americano Harvey Weinstein per molestie sessuali. Con il suo gesto, l’attrice ha dato coraggio a molte donne per denunciare un qualsiasi tipo di abuso.

La bambina che vediamo in foto è molto diversa dalla donna che è diventata oggi, nonostante qualche somiglianza. La sua vita non è stata sempre facile, spesso ci sono state delle cadute ma Asia Argento è sempre riuscita a rialzarsi anche grazie all’amore dei suoi figli, Anna Lou e Nicola. Sicuramente Asia Argento può vantare una carriera invidiabile e, nonostante ciò, spesso si trova al centro di alcune polemiche soprattutto per il suo look trasgressivo e, come viene definito, da vera ‘bad girl’.