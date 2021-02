Aveva detto di volerlo fare e alla fine lo ha fatto. La cantante si mostra dopo l’intervento in ospedale

La cantante Jessica Morlacchi ha pubblicato poche ore fa, diverse storie Instagram, nelle quali si è mostrata dopo l’intervento al naso. Aveva detto in diverse occasioni, di voler rifare quella parte di se, ricorrendo alla chirurgia e ora ha raccontato di essere fiera e felice della sua scelta.

Non solo, la bassista ha anche voluto ringraziare le tante persone che le sono state vicine e che le hanno mostrato un supporto che non si aspettava.

Con il volto ancora fasciato, Jessica ha raccontato di come è andata l’operazione e ha spiegato di essere tornata a casa la scorsa sera, intorno alle 10:00.

Mi hanno operato e poi sono tornata subito a casa. Una felicità incredibile, non ve lo sto nemmeno a dire. Grazie per i tanti messaggi che mi avete mandato, perché siete stati carinissimi. Davvero, tanto tanto affetto mi è arrivato e sinceramente non me ne aspettavo così tanto. Anche da persone che mai avrei immaginato.