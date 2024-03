“Avvistati di nuovo insieme” torna il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez, ma non è tutto come sembra

Famiglia riunita, ma foto separate. Chiara Ferragni e Fedez ritornano insieme per un pomeriggio per Leone, in occasione della sua festa di compleanno a tema Sonic. Il primogenito dei Ferragnez ha, infatti, compiuto sei anni. Sia papà Federico sia mamma Chiara hanno pubblicato su Instagram le immagini del party che hanno organizzato per lui. E non mancano scatti in cui i genitori abbracciano i figli, anche se separatamente.

Nella giornata di martedì 19 marzo 2024 tutta la famiglia Ferragni e tutta la famiglia Lucia si sono riunite per festeggiare il sesto compleanno di Leone. Il party organizzato è a tema Sonic, il riccio “alieno” dal manto blu che, a quanto pare, piace tantissimo al piccolo Leone.

Proprio nei giorni scorsi a Striscia la notizia Fedez aveva commentato in merito alla crisi che starebbero attraversando. “Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, ho due fantastici bambini che sono la mia priorità. Non voglio fare la lotta nel fango“.

Ed eccoli, allora, tutti riuniti nella stessa stanza per festeggiare il piccolo Leone che compie sei anni. I genitori insieme gli hanno organizzato una festa secondo i suoi desideri. L’imprenditrice digitale ha mostrato più dettagli del grande giorno, dal risveglio al mattino alla festa insieme a parenti e amici.

Il rapper milanese, invece, ha solo postato una foto in cui abbraccia Leone e Vittoria, con dietro tutto l’allestimento a tema Sonic. E una in cui si vede la torta per il compleanno del figlio primogenito.

Chiara Ferragni e Fedez insieme per Leone, ma separati nelle foto

Salta subito all’occhio il fatto che i due ormai ex non compaiono più insieme nelle fotografie, anche in occasione delle foto ufficiali di compleanno.

E non sappiamo nemmeno chi fosse presente, dal momento che né la mamma o le sorelle di Chiara Ferragni né i genitori di Fedez hanno postato aggiornamenti in merito al party.