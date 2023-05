Chiara Ferragni, per il suo compleanno l’imprenditrice digitale riceve un bellissimo regalo da mamma Marina e le sue sorelle: ecco quanto costa

Ecco il prezzo delle scarpe Chanel che l'imprenditrice digitale ha ricevuto dalla madre e dalle sorelle per il suo 36esimo compleanno

Lo scorso 8 maggio Chiara Ferragni ha compiuto 36 anni. L’imprenditrice digitale ha deciso di festeggiare il suo giorno speciale in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici in una bellissima location che si trova sul lago di Como. Nel corso delle ultime ore la fashion blogger ha condiviso lo scintillante regalo fatto per lei da mamma Marina e dalle sue sorelle. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quanto costa.

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore ha incuriosito molto uno scatto che l’imprenditrice digitale ha condiviso sulla sua pagina Instagram e che ritrae il regalo che sua mamma e le sue sorelle le hanno fatto in occasione del suo 36esimo compleanno.

Nel dettaglio, si tratta di un paio di scarpe che portano la firma Chanel e che fanno parte della nuova collezione Primavera/ Estate 2023. Inutile dire che le nuove slingback di Chiara Ferragni hanno incuriosito tutti i suoi followers soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Chiara Ferragni, quanto costano le nuove slingback firmate Chanel: ecco la cifra

Il regalo che la mamma e le sorelle di Chiara Ferragni hanno deciso di fare all’imprenditrice digitale in occasione del suo compleanno ha un prezzo a dir poco da capogiro. Nel dettaglio, le slingback firmate Chanel sono caratterizzate da un tacco basso quadrato dove è presente il marchio della nota casa di moda.

Sbirciando sul sito è possibile scoprire che le nuove scarpe di Chiara Ferragni hanno un prezzo di 2900 euro. Non appena le ha ricevute, l’imprenditrice digitale ha deciso di indossarle condividendo scatti sulla sua pagina Instagram che hanno fatto letteralmente impazzire tutti i suoi numerosissimi followers.