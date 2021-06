Awed vincitore del reality. Anche l’edizione del 2021 dell’Isola dei Famosi è arrivata alla fine. Ieri, lunedì 7 giugno, è andata in onda la finalissima del reality survival della Mediaset. Come spesso è stato detto nel corso della programmazione, questa è stata l’edizione delle prime volte. Infatti, in modo del tutto inedito inaspettato, la proclamazione del vincitore è stata fatta direttamente in Honduras.

Ma chi è stato il vincitore? Awed, che con la vincita si è aggiudicato anche il montepremi di 100 mila euro. Lo youtuber ha rivelato che metà di questa somma sarà devoluta in beneficenza. L’annuncio è stato dato dal naufrago poco prima dell’annuncio della sua vittoria,

Awed: le sue prime parole

Awed aveva spiegato, che cosa un tale evento, avrebbe significato in lui: “Sono un eterno insicuro, non pensavo di arrivare fino a qui. Dedico questo percorso a chi si è sempre sentito escluso, a chi non fa parte di compagnie, a chi cerca da solo di evadere e trovare la sua strada, a chi insegue un sogno e si sente capito da pochi. Credete nei sogni, nelle cose più impossibili. Non arrendetevi mai. Se anche un essere così è sopravvissuto su un’isola deserta per 85 giorni, vuol dire che realmente ce la può fare chiunque”.

L’ultimissima sfida dell’Isola dei Famosi è stata tra Awed e Valentina Persia. La Persia, poco prima dell’annuncio del vincitore, fa un piccolo discorso. La naufraga svela quello che questo percorso all’interno del reality gli ha insegnato.

Ecco le parole dell’ormai ex naufraga: “L’isola ha messo davanti allo specchio una donna con tante paure che ha capito che le paure, se affrontate con il cuore, si possono superare. Mi sono trasformata, mi sono regalata del tempo. Pensavo di non farcela inizialmente. Avevo paura di tutto. Avevo dimenticato la donna che sono per essere esclusivamente una mamma. Ho capito che ci si può dedicare del tempo ed essere una mamma. Continuerò a farlo così i miei figli cresceranno più sereni. Dedicherei una eventuale vittoria ai miei figli che sono le due metà che compongono il mio cuore”.