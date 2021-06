Ieri è andata in onda l’ultima diretta dell’Isola dei famosi. La padrona di casa, Ilary Blasi, sembrava essere particolarmente di buon umore, tanto che ha deciso di fare svariate battute. Una in particolare, però, ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Ilary Era rivolta a Valentina Persia quando ha detto la frase che ha fatto sorridere tutti.

Vediamo meglio cosa è successo. Come sappiamo, si tratta di una delle ultime puntate di reality Survivor firmato Mediaset, quindi le cose iniziano a farsi decisamente interessanti. Nel corso della diretta Ilary si è lasciata sfuggire una battuta poco adatta al pubblico di prima serata. È risaputo che gli ascolti di questa edizione non sono stati particolarmente brillanti.

Per questo che si vocifera di una totale rivoluzione del format per il prossimo anno. Ma una cosa che funziona sicuramente in questa edizione c’è. Si tratta dell’ umorismo della conduttrice, le cui battute rimarranno sicuramente nella storia del reality. Tornando agli eventi di ieri, si stava proprio svolgendo la prova che coinvolgeva Miryea Stabile, Awed, Matteo Diamante e Valentina Persia quando Ilary ha voluto aggiungere un tocco di sarcasmo.

I 4 naufraghi si trovavano sott’acqua quando la Blasi ha esordito dicendo: “Hai sbagliato buco, Valentina!”. Immancabile, ovviamente, la consueta frecciatina nei confronti di Massimiliano Rosolino, inviato di quest’anno in Honduras. In quel frangente, Isolde Kostner e la Stabile stavano ballando sul cubo e Ilary ha deciso di punzecchiare Massimiliano: “Te in discoteca, Massimiliano, ormai ci vai solo per svuotare i posacenere”.

Insomma, un appuntamento decisamente scoppiettante il pubblico a casa ha molto apprezzato. Lo si capisce dai molti commenti rilasciati sui social da tutti quanti fan del programma che lo seguono in diretta. Per fortuna c’è Ilary Blasi a tirare su questa edizione dell’Isola dei Famosi che di certo i fan non stanno premiando.