Awed è il vincitore dell’Isola dei Famosi. Lo youtuber napoletano ha trionfato in finale su Valentina Persia. E’ sempre stato fin dalle prime settimane il favorito numero 1 per la vittoria finale. Simpatico, carino, sull’Isola ha saputo farsi valere e soprattutto poteva contare a casa ad un numero consistente di seguaci visto che sia su Youtube che su Instagram può vantare oltre 1 milione di fan.

Fonte: Mediaset

Decretato vincitore, poche ore dopo la finale Awed ha ripreso possesso dei suoi profili social. Lo youtuber si trova ancora in Honduras in attesa di fare ritorno in Italia e sottoporsi alla quarantena obbligatoria per chiunque provenga da quelle zone. Poi potrà finalmente partecipare a varie ospitate televisive per parlare della sua esperienza sull’Isola.

Un’esperienza che gli ha lasciato il segno. Basti pensare che un mese fa i concorrenti vennero pesati e Awed fu uno di quelli che aveva perso più chili. Era infatti passato da 75 kg a 59. Ora si è ripesato dopo la finale e il suo peso è diminuito ancora passando a ben 55 kg. Questo significa che nei suoi 3 mesi a Cayo Cochinos Awed ha perso ben 20 kg che ora pian piano inizierà a recuperare.

Fonte: Instagram

“Sono ancora scosso e non so cosa stia succedendo. Non lo so davvero, per me è tutto paradossale. Vi giuro che in questo momento sono scosso, non sto capendo nulla, non sto razionalizzando nulla. Datemi dei giorni, del tempo per capire tutto quello che è successo e per leggere tutto, perché in questo momento sono la persona più confusa al mondo. Volevo solo ringraziarvi di cuore davvero. Vi prego datemi del tempo per comprendere e vi amo. Ripeto che vi ringrazio tutti per il supporto e l’affetto, mille volte grazie” – le prime parole dette da Awed ai suoi fan sui social.

Fonte: Mediaset

E ancora: “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto insieme L’Isola dei famosi! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.