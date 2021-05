Isola dei Famosi: la reazione di Cecilia Rodriguez quando Ignazio Moser ha preso parte al reality

L’Isola dei Famosi ha aperto le porte del suo studio alla bellissima Cecilia Rodriguez. La ragazza viene ospitata nello studio del reality survival di Mediaset da ben due puntate. Ovviamente la sua presenza è dovuta al recente ingresso nel reality di Ignazio Moser, ovvero il compagno della Rodriguez.

Il ragazzo è sbarcato in Honduras da pochissimo ma sembra già aver riscosso un particolare successo (specie tra le sue colleghe di sesso femminile). Certo, la famiglia Rodriguez non è nuova nell’ambiente the reality Mediaset. Quasi tutti quanti i parenti di Cecilia, nel corso degli anni, hanno partecipato al reality survivor.

A ricordarlo è la stessa ragazza, che, intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, racconta la sua esperienza in questo modo: “L’Isola è tostissima. Nella mia famiglia l’abbiamo fatta tutti: Belen, io e Jeremias, gli abbiamo raccontato come funziona. Quando l’ho fatta io ero piccola, mi aveva convinta a farla Belen, ma, forse, non avevo capito bene. Quando ero lì, infatti, volevo morire, mi chiedevo chi me lo avesse fatto fare e me la prendevo con mia sorella. Ma poi è stata una bellissima esperienza che ricordo sempre con emozione. Sono tornata più umana, con la voglia di aiutare gli altri, sono diventata più cosciente”.

I tre fratelli Rodriguez hanno preso parte all’Isola in tradizioni differenti: Belen è stata una naufraga nel 2008 (occasione in cui si è classificata seconda subito dopo Vladimir Luxuria. La modella aveva solo 23 anni. Cecilia, invece, è approdata in Honduras nel 2015 ed è arrivata terza: anche lei era giovanissima. Da ultimo, Jeremias, che è stato un isolano nel 2019, a 30 anni.

Cecilia Ridriguez ha raccontato come accolto la notizia del suo fidanzato volesse intraprendere un percorso nell’isola dei Famosi: “Mi sono sorpresa anch’io perché ha sempre detto che lo incuriosiva ma non ha mai espresso tutta questa voglia, così sono partita subito all’attacco: ‘Ti ammazzo se fai un reality!’. Ma poi è venuta fuori la maturità. Ero seduta sul divano e mi sono detta: ‘Chi sono io per condizionare la persona che amo di più al mondo? E’ giovane, ha l’età giusta per farla e l’ho fatta anch’io’. Il giorno dopo gli ho detto: ‘Vai!’, l’ho incoraggiato”.