Il fresco vincitore dell’Isola dei famosi Awed è tornato in Italia ed ha ripreso possesso dei suoi canali social. Dopo un primo bilancio del trionfo su Instagram, il giovane è ritornato anche sul mezzo di comunicazione digitale che lo contraddistingue: Youtube. Lì ha commentato l’esperienza sull’Isola e soprattutto la vittoria che ancora oggi fatica a metabolizzare.

Fonte: Mediaset

“Non ho ancora realizzato di aver vinto, lo psicologo mi ha detto che ci vorrà un mese per uscire da questa specie di momento in cui non riconosco la realtà” – ha detto ai suoi followers.

Il vincitore ha poi svelato le armi che gli hanno permesso di ottenere il successo: “Solo ridendo di me stesso e di come mi ero ridotto in deperimento, sono diventato imbattibile. Conta la testa. Internet e tv finalmente insieme, ho dimostrato che dietro a quelli come me c’è un talento. Nel 2021 spero che si spenga la guerra tra tv e internet”.

L’esperienza dell’Isola sicuramente non è facile e dopo 3 mesi trascorsi lì poi è difficile tornare alla normalità, alla vita di sempre. Così Awed ammette di non essere al momento stabile mentalmente dopo il ritorno a casa, alla vita di sempre.

Fonte: Youtube

“Sono instabile mentalmente perché il mio cervello fa fatica a riadattarsi alla realtà, mi ci vorrà un po’ di tempo. Essendomi sentito sempre un eterno secondo, poter essere primo in un qualcosa, anche in uno stupido reality, è un moto di orgoglio, quindi grazie” – le parole di Awed che si emoziona e scoppia in lacrime.

Awed, Elettra Lamborghini confessa un debole per lui

Fonte: Mediaset

Elettra Lamborghini che abbiamo visto nei panni di opinionista all’Isola ha svelato che tempo fa era innamorata proprio di Awed: “C’è stato un periodo in cui ero innamorata di Awed. Io lo guardavo sui social tantissimo tempo fa. Lui però era fidanzato. Una volta sono andata a guardare quanti anni avesse e ho scoperto che ne aveva tre anni in meno di me e allora ci ho messo una croce sopra” – ha detto.