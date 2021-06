Di recente Elettra Lamborghini è stata ospite a “Il Punto Z“, noto programma condotto da Tommaso Zorzi. Nel corso dell’intervista, la celebre cantante ha fatto una dichiarazione shock che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Lei stessa ha rivelato di aver avuto una cotta per un ex naufrago dell’Isola Dei Famosi. Scopriamo insieme chi è.

Protagonista di una nuova puntata di Il Punto Z è stata Elettra Lamborghini, celebre cantante ed ex opinionista dell’Isola Dei Famosi. La donna ha rivelato a Tommaso Zorzi che in passato si era infatuata di un ex naufrago del reality show più famoso di sempre. Si tratta di Awed, personaggio celebre nel mondo dei social.

Ospite a Il Punto Z, Elettra Lamborghini ha aperto il suo cuore a Tommaso Zorzi ed ha fatto una rivelazione che nessuno mai si aspettava. La celebre cantante ha ammesso di aver avuto in passato un‘infatuazione per Awed, all’epoca conosciuto come Simone Paciello.

L’ereditiera ha anche spiegato che la cotta risale ad alcuni anni fa, molto prima del suo ruolo da opinionista all’Isola Dei Famosi e della sua conoscenza con Afrojack. Queste le sue parole:

Non ve l’ho mai detto, ma c’è stato un periodo in cui mi piaceva Awed. È successo tantissimo tempo fa. Lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi se non mi sbaglio.

A questo proposito, Elettra Lamborghini ha anche chiarito che in quel periodo Awed era impegnato con un’attrice. Tuttavia, i due non si sono mai sentiti, dunque si è trattato solo di un’infatuazione platonica. Ecco quanto affermato dalla cantante:

Ludovica Bizzaglia? Probabile che fosse lei, una ragazza molto bella. Lo vedevo sui social, pensavo fosse un bel ragazzo. Credevo fosse più grande di me, invece ha tipo tre anni di meno quindi ci ho messo la croce. Non ci siamo mai scritti né niente, una volta è venuto a un mio concerto ma io ero già fidanzatissima. Però c’è stato un periodo breve in cui lo guardavo sui social e pensavo: quasi quasi me lo farei.

Durante l’intervista la donna ha risposto ad alcune domande che le sono state poste da Tommaso Zorzi. Su chi avrebbe voluto vincesse l’edizione dell’Isola Dei Famosi la ragazza ha risposto Isolde. Inoltre, lei stessa ha affermato quanto sia difficile assumere il ruolo da opinionista: