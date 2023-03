Si è parlato molto del bacio avvenuto tra Lorella Cuccarini e il ballerino Emanuel Lo nel corso dell’ultima puntata di Amici andata in onda lo scorso sabato. Durante l’esibizione per il guanto di sfida tra i professori, la coppia si è esibita in un sensuale brano di Mina. L’esibizione si è svolta su un divano posto al centro dello studio e al termine Lorella Cuccarini si è lasciata andare ad un bacio con il ballerino Emanuel che è impegnato con Giorgia.

Fonte: web

Il pensiero è andato subito a lei. In tanti si sono chiesti come l’avesse presa la cantautrice fresca partecipante al Festival di Sanremo. La risposta è arrivata ovviamente dai social. “Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po’ la mano. Ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi” – ha scritto Giorgia su Instagram.

Il bacio ha letteralmente fatto impazzire il web. Anche Maria De Filippi ha ironizzato dicendo che se su Silvio, il marito di Lorella, si sentiva tranquilla, non sapeva se il docente di hip hop avesse avvertito la compagna. Emanuel ha ironizzato dicendo che le avrebbe detto che a costringerlo era stata la conduttrice. Per rassicurare tutti Lorella ha scritto su Instagram:

“Nel giorno del compleanno di Mina abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di ‘Brivido felino’. Per la cronaca tranquilli, Giorgia e Silvio si sono divertiti” – ha chiarito Lorella.

Insomma nessun problema per quello che resta un bacio scenico dato per concludere al meglio la performance. Infatti anche da casa i commenti che sono arrivati sono stati più che positivi per la coppia di docenti soprannominata CuccaLo.

Bacio Cuccarini-Emanuel Lo che non è bastato a fargli vincere la prova di ieri sera visto che il guanto dei prof della seconda puntata è stato vinto dai Todarisa che adesso si trovano a pari merito con i ZerbiCele.