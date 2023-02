Bacio Rosa Chemical Fedez Sanremo: arrivata la decisione della Procura

La Procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto presentato contro Rosa Chemical e Fedez dopo il bacio che ci fu in diretta mondiale nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Per la procura il gesto non costituisce reato.

La denunciata era stata avanzata dal portavoce di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe, e l’ex ministro per la Famiglia, Carlo Giovanardi. I due sostenevano che quel bacio fu di una gravità inaudita perché esibito in diretta tv in una manifestazione seguita da milioni di persone e “che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

L’esposto alla Procura di Imperia era stato effettuato dall’avvocato Luca Ghelfi richiamando il reato contenuto nell’articolo 527 e 529 C.P, ovvero atti e oggetti osceni e atti osceni in luogo pubblico.

I giudici hanno ritenuto il gesto parte di una performance artistica e quindi non rappresenta reato. Per questa ragione hanno richiesto l’archiviazione dell’esposto.

Per Blanco discorso diverso invece

Diverso invece il discorso per Blanco che è stato denunciato per danneggiamenti dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo. Mentre stava cantando il suo ultimo brano “l’Isola delle Rose“, l’artista ha distrutto l’intera scenografia composta da centinaia rose vere. Poi ha giustificato il gesto con il fatto che non sentiva in cuffia e per questo impossibilitato a cantare ha pensato di sfasciare tutto.

La Procura che ha ricevuto la denuncia ha chiesto alla Rai se effettivamente ci siano stati dei danni e se si di quantificarli. Insomma l’iter giudiziario per lui va avanti nonostante Blanco poche ore dopo l’esibizione che fu fischiata e criticata non solo dal pubblico presente in platea ma anche a casa, chiese scusa con una lettera pubblicata sui social.