Festival di Sanremo, Blanco indagato dalla Procura di Imperia: l’accusa

Blanco è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. In seguito al gesto di cui si è reso protagonista durante la prima serata del Festival di Sanremo, il cantante è stato coinvolto in numerose polemiche. Qualche ora fa è trapelata la notizia secondo cui la Procura di Imperia ha deciso di indagare su quanto successo sul palco dell’Ariston. Scopriamo insieme nel dettaglio quanto è successo.

Blanco indagato dalla Procura di Imperia. In queste ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui il cantante sia stato accusato di danneggiamento durante la prima serata del Festival di Sanremo andata in onda.

Stando a quanto emerso, l’esibizione che Blanco ha portato sul palco dell’Ariston doveva rifarsi al videoclip musicale dell’ultimo brano lanciato dal cantante, L’Isola delle Rose. Qualcosa, però, è andato storto e Blanco si è scagliato contro le composizioni floreali allestite per lui e per la sua esibizione.

In seguito al gesto di cui Blanco si è reso protagonista sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo, sono stati molti coloro che hanno ipotizzato che la performance del cantante fosse in realtà già programmata.

A rafforzare ancora di più questa ipotesi ci ha pensato la fiorista che ha curato la composizione di rose per Blanco. La donna ha dichiarato:

Era tutto previsto, sapevo che sarebbe andata così, con quella performance, diciamo, artistica. Blanco voleva riprodurre il video in cui distrugge le rose, poi magari è andato oltre, non so cosa sia successo. Ma nulla che mi abbia sorpresa.