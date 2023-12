Ballando con le Stelle, brutta caduta per Simona Ventura: come sta ora

Nel corso delle ultime ore il nome di Simona Ventura sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 2 dicembre, la conduttrice si è resa protagonista di una brutta caduta: scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Simona Ventura cade a Ballando con le Stelle. Come già anticipato, nel corso della puntata del programma andata in onda sabato 2 dicembre, la padrona di casa Milly Carlucci ha mostrato ai telespettatori un video che ha preoccupato tutti. Queste sono state le parole della conduttrice a riguardo:

Non so se avete visto la sua calza strappata. fa molto punk, ma c’è un motivo se era strappata. Adesso vi facciamo vedere un filmato e capirete tutto quello che è successo. Questo che vedete è accaduto ieri. Lei si è proprio schiantata a terra. Dici molto punk? Non è tanto punk, ci ha fatto prendere paura. Ha rischiato tanto, ha preso una di quelle botte. Voglio dire ai figli che la mamma non si è fatta nulla. Miracoloso, si è abbattuta come un albero. Sì è stata una brutta caduta all’indietro.