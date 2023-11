Milly Carlucci sulla rissa a “Ballando con le Stelle”: ecco cosa è successo

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle, ha recentemente affrontato le voci e le indiscrezioni riguardanti una presunta rissa avvenuta tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica dietro le quinte del programma . La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dei fan, diventando oggetto di intense speculazioni.

Nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle, sembra che ci sia stata un’accesa discussione tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. In ogni modo, Milly Carlucci ha deciso di fare chiarezza sulla questione per porre fine alle voci e ha condiviso la sua versione dei fatti attraverso un video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del programma.

Contrariamente alle aspettative create dalle indiscrezioni su una rissa, Milly Carlucci ha svelato che dietro le quinte non è accaduto nulla di così grave. Sembrerebbe che ci sia stata solo un’accesa discussione tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica ma fortunatamente la situazione non è degenerata in atti violenti.

Le parole di Milly Carlucci

Attraverso il filmato, la Carlucci ha voluto dissipare la tensione generata dai rumors sulla presunta rissa, sottolineando che si trattava più di una discussione accesa che di un vero e proprio scontro fisico:

Sono apparsi dei titoli che dicono ‘Rissa a Ballando con le stelle’. È chiaro, e lo so molto bene, che i titoli da quando esiste la comunicazione sono sempre titoli fatti per colpire la fantasia, però ristabiliamo la realtà dei fatti: dietro a una parola come rissa c’è un comportamento che, ovviamente, se fosse vero non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno.

La sua chiara presa di posizione attraverso il video pubblicato su Instagram ha contribuito a riportare la calma e a porre fine alle voci infondate. Con queste parole ha concluso il suo discorso: