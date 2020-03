Ballando con le Stelle sarà sostituito da un programma di Gianni Morandi e Roberto Bolle Ballando con le Stelle, il noto programma di Milly Carlucci, sarà sostituito: in onda tra qualche giorno Gianni Morandi e Roberto Bolle. Ecco le novità

Lo storico programma condotto dalla brillante Milly Carlucci sul Rai1, Ballando con le Stelle, verrà sostituito da Gianni Morandi e dal famoso ballerino Roberto Bolle. Il programma della conduttrice Milly Carlucci doveva iniziare a fine marzo ma data la situazione attuale che stiamo vivendo casa Rai ha fatto altre scelte.

Attualmente e ormai da tempo i cambi dei palinsesti delle principali emittenti televisive Rai e Mediaset sono all’ordine del giorno. Alcuni programmi sono stati rinviati, altri sospesi, altri interrotti. Ballando con le Stelle che ormai da anni annorum teneva compagnia agli italiani ogni sabato sera su Rai1 era proonta per ripartire tant’è che la conduttrice Milly Carlucci aveva già presentato il cast e riconfermato la giuria ma purtroppo non ripartirà.

Il direttore Rai Stefanno Coletta ha infatti annunciato che Ballando con le Stelle verrà sostituito da programmi che avranno come conduttori il carismatico Gianni Morandi e Roberto Bolle. Il sabato sera delle settimane a venire infatti sarà monopolizzato dalla presenza dei due mattatori e sarà interamente dedicato al “the best of” di diverse trasmissioni.

Stefano Coletta ha dichiarato: “La fiction gioca un grande ruolo, colpisce il successo di Doc con Luca Argentero, si poteva pensare che una storia ambientata in un ospedale potesse allontanare il pubblico invece il racconto è piaciuto. Dopo Fiorello al sabato proporrò il best of dei mattatori, da Gianni Morandi a Roberto Bolle“.

Il direttore Rai ha anche annunciato i cambiamenti ulteriori che avverranno nella programmazione mattutina. La scelta è ricaduta su Papa Francesco con la sua messa mentre il programma condotto da Eleonora Daniele prossima alla maternità terminerà alle 12.30 seguito poi da Linea Verde.

“Ho seguito il sentimento del Paese, milioni di persone, molti anziani, vivono la fede come uno strumento di aiuto, la messa è una risposta alla richiesta di conforto. Il 22% di share ce lo ha confermato“. Queste sono state le parole di Stefano Coletta ma niente ancora si sa su quando inizierà Ballando con le Stelle.