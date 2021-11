Emiliano Fiasco è un ballerino di 12 anni che piange con Maria De Filippi, che tenta di consolarlo durante la trasmissione Tu sì que vales. Tutti si sono commossi nel vedere ballare il giovane ragazzino, che ha pianto quando ha ricordato quello che ha passato durante il lockdown provocato dalla pandemia di coronavirus.

Emiliano Fiasco è il più giovane protagonista della puntata di Tu sì que vales che è andata in onda il 13 novmebre. Il piccolo ballerino ha commosso tutti danzando sulle note della canzone di Roberto Vecchioni dal titolo “Sogna ragazzo, sogna”.

Il ragazzino, con le sue mosse di danza, ha messo in scena come è cambiata la sua vita e quella dei suoi coetanei durante la pandemia da Covid-19, costretti a vivere nella propria camera in didattica a distanza, con il computer che era la sola possibilità di rimanere connessi con il mondo.

La coreografia di Emiliano Fiasco ha fatto commuovere tutti quanti, dai genitori del ragazzino di 12 anni a Gerry Scotti che non è riuscito a trattenere le lacrime. Il pubblico ha seguito senza mai interrompere la danza del 12enne, regalandogli una standing ovation.

Anche Emiliano si è commosso di fronte a queste reazioni e si è messo a piangere, cercando di nascondere il suo viso tra le mani. Ed è allora che Maria De Filippi si è alzata ed è andata da lui per cercare di consolarlo.

Ballerino di 12 anni piange con Maria De Filippi che cerca di tranquillizzarlo

Hey grand’uomo, non devi mica piangere. Sei stato bravo, per questo ti fanno gli applausi.

Queste le parole di Maria De Filippi che prima è corsa sul palco da lui e poi ha abbracciato il ragazzino chiedendogli se fosse passato e qual era il suo sogno. E lui non ha avuto dubbi: