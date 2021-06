Gerry Scotti classe 1956 nato a Pavia, è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Da anni al timone di Striscia la Notizia ma anche di game show che hanno fatto la storia come Chi vuol essere milionario o Caduta libera. Ancora prima lo ricordiamo quando conduceva Passaparola. Gerry Scotti è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Difficilmente lo vediamo in pubblico.

Di recente è diventato nonno della piccola Virginia. Anche se non sembra il buon Gerry ha diverse passioni che continua a coltivare da anni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva confessato di essere un grande appassionato di orologi d’acciaio, ma anche di barche a vela, moto, auto sportive e di vino. Ha lanciato la sua linea personale prodotta dalla cantina Giorgi, realtà dell’Oltrepò Pavese oltre ad essere un appassionato di Porsche Carrera.

“Ho un debole per le Porsche Carrera. Ho comprato la prima nell’87, da allora la cambio ogni tre anni, restando fedele al modello” – disse in un’intervista.

Passione per i motori che ha trasmesso anche a suo figlio Edoardo che però nel 2019 gli fece prendere un bel spavento. Il giovane ebbe un brutto incidente in moto e fu ricoverato presso l’ospedale “Humanitas” di Milano per una frattura scomposta del femore.

Gerry Scotti racconta il dramma per suo figlio

Di quel giorni al settimanale Oggi disse: “È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa. Il destino mi ha fatto un brutto scherzo: il caso ha voluto che l’incidente accadesse qualche ora prima della registrazione della prima puntata di Striscia la Notizia!“.

Gerry Scotti da allora per il forte spavento decise di non rinnovare più la patente per la moto ma in compenso la sua collezione di auto d’epoca cresce a vista d’occhio. Il figlio Edoardo invece corre ancora nonostante le apprensioni del padre.