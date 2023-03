Il bambino in questa foto è un famosissimo attore: l’avete riconosciuto?

I social hanno rivoluzionato anche il modo di rapportarsi delle persone famose con i loro fan. Se prima era impossibile tenere traccia di ogni faccenda di vita quotidiana di una persona famosa, oggi grazie ai social ogni personaggio pubblico ha un rapporto molto più diretto con i propri fan.

Molto spesso capita anche che personaggi famosi pubblichino delle foto da bambino per mostrare la loro evoluzione. L’ultimo in tal senso è stato un attore molto famoso. Guardatelo in questa foto, l’avete riconosciuto?

Credit: Instagram

Si tratta di un attore famosissimo che ha fatto la storia della comicità italiana, protagonista dei famosi cinepanettoni e figlio d’arte. Avete capito di chi si tratta? Si tratta di Christian De Sica, terzogenito del grande Vittorio, attore famosissimo.

Christian ha pubblicato questo scatto da bambino in bianco e nero. Occhi profondi, lineamenti delicati, se si guarda bene il volto è riconoscibile.

Non molti sanno che l’esordio di Christian De Sica nel mondo dello spettacolo è avvenuto come cantante. Dopo aver abbandonato gli studi alla facoltà di Lettere, esordì come cantante ma, nonostante una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1973, non ebbe il successo sperato.

Così decise di buttarsi nel mondo della recitazione e nel 1976 ottenne il primo ruolo da protagonista col filma La madama. Da lì la sua carriera spiccò il volo soprattutto per ruoli comici anche se negli ultimi anni si è cimentato anche in ruoli più drammatici.

È sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella del grande Carlo. Dal matrimonio sono nati due figli: Brando e Maria Rosa. Il primo è diventato regista, la seconda è una costumista.

Piccola curiosità: sia Christian che Carlo erano compagni di scuola al liceo e proprio grazie a questa amicizia che De Sica conobbe la donna che gli è affianco ormai da tantissimi anni.