Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati nuovamente insieme, come ha confermato il cantante di Cellino San Marco. A commentare la loro relazione ci ha pensato Barbara D’Urso, la quale ha deciso di esprime il suo parere sul ritorno di fiamma tra i due.

Come è noto a tutti, Loredana Lecciso e Albano Carrisi sono attualmente tornati insieme. Lo ha confermato lo stesso cantate di Cellino San Marco, il quale in un’intervista ha confessato di aver vissuto in segreto una love story con la showgirl pugliese, lontani dai riflettori.

Barbara D’Urso, in veste di amica sia del cantante che della showgirl, ha deciso di fare un commento sulla vicenda, dicendo il suo punto di vista. Lo ha fatto nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, nella quale ha parlato del triangolo amoroso tra Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power, l’ex storica del cantante.

Attualmente, infatti, Romina Power si trova a Cellino San Marco con l’ex marito e l’attuale compagna di questo, insieme anche ai figli della coppia, Jasmine e Bido. Aiutata da Riccardo Signoretti, che ha dimostrato di essere molto informato sulla vicenda, Barbara D’Urso ha parlato della situazione.

Il giornalista ha confermato che, nonostante Romina Power abbia fatto qualche battutina sarcastica, Loredana Lecciso e Albano Carrisi sono una vera e propria famiglia. Barbara D’Urso, allora, ha voluto commentare la cosa dicendo che anche lei sta vivendo la stessa cosa con il suo ex marito, nonché padre dei suoi figli Giammauro ed Emanuele.

Riccardo Signoretti ha però ribattuto dicendo che lì la situazione è un po’ più complicata, dato che vivono di fatto tutti insieme sotto lo stesso tetto. Ha poi dichiarato di aver sentito poco prima Loredana Lecciso, la quale gli ha raccontato di aver appena camminato per 13 chilometri, nella tenuta dove sta trascorrendo la quarantena, insieme al compagno. Barbara D’Urso, allora, ha deciso di complimentarsi con la coppia, della quale è molto amica e che, più volte, è stata ospite nel suo studio.