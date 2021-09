Barbara Chiappini, la rivelazione della conduttrice: “Mi ha mandato un messaggio dall’Aldilà”

In un’intervista rilasciata al giornale ‘Di Più’, Barbara Chiappini ha raccontato di un episodio che l’ha vista protagonista. La conduttrice, infatti, ha dichiarato di sentire ancora molto la presenza di sua madre e di ricevere da lei messaggi da lei dall’Aldilà. Come quello lasciato a sua cugina che ha impedito la separazione con suo marito.

Queste sono state le parole della conduttrice a riguardo:

La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’Aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati.

E, continuando con la sua rivelazione, Barbara Chiappini ha svelato:

Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme.

Grazie a questo evento la conduttrice e suo marito, Carlo Marini Agostini, sono tornati insieme. Ora sono infatti più felici e innamorati che mai.

Barbara Chiappini salvata miracolosamente da un incidente

La scomparsa della madre della conduttrice risale a quando la showgirl aveva solamente 11 anni. Barbara Chiappini, però, non ha mai smesso di sentire la madre al suo fianco tanto da ricevere da lei anche un aiuto. La donna, infatti, è stata miracolosamente salvata da un incidente.

Queste sono state le sue parole: