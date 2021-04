Barbara D’Urso costretta a fermarsi a Pomeriggio 5: “Scusate, non ce la faccio…”

Piccola gaffe ieri pomeriggio per Barbara D’Urso durante la sua trasmissione Pomeriggio 5. In studio si stava affrontando il tema delle coppie vip che hanno diversi anni di differenza. Tra gli ospiti c’era anche Sarah Altobello, che ha avuto una relazione con il suo manager Tony Toscano, di diversi anni più grande di lei. La storia tra i due è terminata in maniera brusca tanto che l’uomo da un giorno all’altro ha deciso di troncare con la showgirl pugliese. E lei ieri era in studio per raccontare appunto la sua storia.

Fonte: Mediaset

All’improvviso alle sue spalle sul LED è apparso un selfie del manager e Barbara D’Urso è scoppiata a ridere arrivando fino alle lacrime. La conduttrice non è riuscita a fermarsi, tanto che ha dovuto interrompere per un momento l’intervista.

Si è coperta il viso con un fazzoletto non riuscendo per alcuni secondi a parlare, poi, con visibile imbarazzo ha spiegato:

“Scusate, non riesco. È apparso su un led un selfie del manager. Ma non è venuto bene in quella foto…È più carino nella foto insieme a Sarah” – ha detto.

Dopo, un primo momento di incredulità, anche lo studio si è sciolto in una risata. C’è da dire che non è un buon momento per la conduttrice e i suoi programmi che stanno facendo registrare un calo di ascolti preoccupante. Prima c’è stata la chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso, rimpiazzato da Avanti un altro di Paolo Bonolis la domenica sera in prima serata. Ora la notizia che anche il format Domenica Live sta facendo registrare ascolti stabili sulla soglia dei 2 milioni di spettatori.

A quanto pare ora per lei sarebbe in arrivo un altro taglio: quello dei cachet per gli ospiti in studio. Sembra che Mediaset abbia deciso di tagliarli da 3.000 a 500 euro. Un taglio decisamente notevole che di sicuro non avrà fatto piacere alla conduttrice partenopea.