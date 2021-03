Paolo Bonolis e il dolore per sua figlia Silvia: “Affrontiamo i suoi problemi di salute grazie al suo sorriso”

Paolo Bonolis è indubbiamente uno dei presentatori più amati del panorama televisivo italiano. Gestisce con estrema facilità ogni tipo di programma, dai più divertenti come Ciao Darwin o Avanti un altro, ai più seriosi ed introspettivi, come per esempio Il Senso della Vita. Ma anche lui, come qualunque altra persona, ha dovuto affrontare nella vita dolori ed ostacoli che ancora oggi lo accompagnano.

Recentemente, durante un’intervista con la testata giornalistica Il Messaggero, il conduttore è tornato a parlare dei problemi di salute di sua figlia Silvia, nata dall’amore con Sonia Bruganelli.

Alla domanda su quale sia la cosa che più lo addolora nella vita, Bonolis ha risposto proprio con il nome di sua figlia:

Nostra figlia Silvia ha i suoi problemi di salute. A 18 anni il suo problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo.

Un sorriso che il conduttore ha definito “luce pura“. Un sorriso che illumina il volto di sua figlia nonostante tutto e che da la forza a lui e sua moglie per affrontare tutto.

Non è la prima volta che Paolo Bonolis racconta quello che Silvia ha dovuto affrontare. Appena nata, è stata sottoposta ad un intervento al cuore e ha dovuto affrontare un lungo e complicato post operazione. Questo ha portato anche a ritardi nell’iter della crescita. Silvia, però, non si è mai arresa ed è cresciuta sempre solare e sorridente.

Anche la moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, ha parlato più volte di sua figlia e del bellissimo rapporto che ha instaurato con lei. Tra tutti i figli Silvia è colei con la quale la donna ha stretto il rapporto più simbiotico. Condividono ogni segreto ed è proprio grazie a questa figlia che Sonia ha imparato a credere in se stessa.

Il futuro di Paolo Bonolis

Dopo molti anni trascorsi negli studi televisivi della Mediaset, il futuro per Bonolis è al momento incerto. A fine 2021 il suo contratto con la rete televisiva scadrà. Si parla di un suo clamoroso ritorno in Rai.

Festival di Sanremo? Domenica In? Un nuovo spazio per il suo programma Il Senso della Vita? La risposta a queste domande arriverà tra qualche mese.