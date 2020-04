Barbara D’urso e le sue serate in quarantena Cosa fa la conduttrice Barbara D'Urso nelle sue giornate di quarantena?

In moltissimi si sono chiesti cosa fa Barbara D’Urso in quarantena e come si svolgono le sue giornate. La bellissima conduttrice di Mediaset si è sempre dimostrata una donna instancabile. Ha sempre mille impegni, tra le numerose interviste e la gestione delle varie trasmissioni.

Le giornate di Barbara D’Urso si sono sempre dimostrate molto lunghe e faticose. La routine giornaliera della conduttrice comincia presto. Al mattino, si diletta nell’attività fisica per tenersi in forma. Il resto della giornata, la conduttrice lo dedica solamente alla televisione. Si prepara studia il copione e va in onda a “Pomeriggio Cinque“, dal lunedì al venerdì.

La domenica, invece, in prima serata trasmetta “Live-Non è la D’Urso“. Prima di questa quarantena Barbara D’Urso, amava fare lunghe cene, andare a ballare e trascorre il tempo con amici e familiari. Ma da quando siamo costretti a stare in casa, per le misure restrittive anti-contagio, la conduttrice non si annoia e occupa il suo tempo in varie attività.

Risale a qualche sera fa l’ultimo impegno culinario della conduttrice. Barbara D’Urso infatti, dopo la trasmissione di “Pomeriggio Cinque” ha postato un video su Instagram dove preparava deliziosi manicaretti e pollo. Dopo di che su Twitter scrive: “Stasera cosce di pollo con patate al forno, guardate fino alla fine per il risultato“.

La conduttrice si è dimostra un’eccellente cuoca. Ha invitato i suoi followers a rifare alcune delle sue ricette, mostrando loro gli ingredienti. Ma non tutti gli utenti sembrano apprezzarla. Infatti, molti haters hanno criticato aspramente i suoi video.

Il primo utente scrive: “Stai facendo vedere cosa mangi, saporito, gustoso, a chi magari non ha nulla? In questo momento di povertà in cui tante famiglie non hanno da mangiare per i figli.. brava psicologa.. si vede che non hai problemi di soldi e non pensi agli altri..”. Ma non è finita qui, un secondo utente continua: “Due cosce a testa… per lei e il Toy Boy”.