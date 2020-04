Live Non è la D’Urso salta la proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane a Antonella Elia Pietro Delle Piane su tutte le furie, Vladimir Luxuria interrompe la proposta di matrimonio

Vladimir Luxuria, durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso, interviene nella proposta di matrimonio che, Pietro Delle Piane stava rivolgendo alla sua fidanzata Antonella Elia. La showgirl, una volta uscita, dopo tre lunghi e travolgenti mesi dalla Casa del Grande Fratello Vip, aveva confessato di non voler avere nessun rapporto intimo con il suo fidanzato.

Durante la puntata di Live-Non è la D’Urso, l’ex valletta di Mike Bongiorno, ha lasciato intendere di aver recuperato il tempo perso. Racconta di aver parlato con Pietro Delle Piane solamente per cinque ore: “Abbiamo parlato dalle due alle sette in cucina”. Così, durante la puntata di Live-Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane aveva organizzato una bellissima e romanticissima proposta di matrimonio, da fare in diretta alla sua amata fidanzata.

L’attore, aveva progettato tutto nei minimi dettagli. L’innamorato, ha cominciato il suo sdolcinato discorso ad Antonella Elia, che si doveva chiuso con la fatidica proposta di matrimonio: “Sei una donna vera e l’hai dimostrato. Nella Casa del Grande Fratello possono dire tutto ma sei stata sempre te stessa, dal primo giorno all’ultimo.

Non come gli altri che cambiavano di settimana in settimana”. Vladimir Luxuria, proprio in quel momento, interviene in maniera poco opportuna e inaspettata. Ha interrotto la proposta di matrimonio tra i due innamorati, mandando su tutte le furie Pietro.

Vladimir ha così affermato: “Scusate se mi intrometto in questa apologia”. L’attore irritato e stizzito dall’intervento della scrittrice, ha risposto in maniera molto sgarbata: “Prego, stavo per farle una proposta di matrimonio. Mi avete interrotto, mi richiameranno la prossima puntata.

Tutto rimandato alla prossima puntata”. Vladimir Luxuria, rivolgendosi all’attore, ha così domandato: “Ce l’avevi l’anello?”. Pietro Delle Piane aveva preparato tutto alla perfezione per la sua fidanzata e scocciato ha risposto: “Avevo tutto”. Così è andata in sfumo la proposta di matrimonio, tanto attesa da Antonella Elia.