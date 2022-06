Barbara De Santi contro Ida e Riccardo: “Lei non capisce niente…”

Barbara De Santi negli ultimi giorni si è scagliata nuovamente con Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha così deciso di dire la sua nei confronti della ex coppia che, continua a tener banco al centro dello studio.

Tra Ida e Riccardo nelle ultime settimane sembrava esserci un importante riavvicinamento che, dopo una sola uscita, ha portato ad una discussione poi degenerata. Nello studio di Maria De Filippi infatti, i telespettatori hanno assistito ad una discussione dai toni accessi e dagli animi poco sereni.

Ida Platano ancora una volta ha inveito contro il cavaliere non contenta delle risposte ottenute e dei sentimenti che Riccardo aveva confessato nei suoi confronti. In un primo momento sembrava che tra di loro si fosse riaccesa la fiamma dell’amore che, nel giro di poche ore si è trasformata in un vero e proprio putiferio.

Dopo le varie puntate mandate in onda, a scagliarsi contro la dama del parterre femminile e contro il cavaliere Riccardo è proprio Barbara De Santi. La ex dama del Trono Over infatti, ha deciso di dire la sua in merito alla situazione che, migliaia di telespettatori stanno seguendo negli ultimi giorni.

Barbara De Santi contro Ida Platano: “Lei non ha mai capito”

La ex dama di Uomini e Donne non fa più parte del programma ormai da tantissimo tempo ma segue con interesse le vicende al centro studio. L’iconica Barbara De Santi infatti, all’interno del proprio profilo Instagram ha detto la sua in merito alla situazione che vede protagonisti Ida e Riccardo.

Quest’ultima nelle sue storie social ha pubblicato una foto che ritrae i due volti del programma affermando: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due. Sono un muto che parla ad un sordo”.

Inoltre la ex dama di Uomini e Donne ha condiviso in pieno il pensiero di un suo fan che afferma come Ida, stia recitando una parte che non le appartiene. È proprio lei infatti, a concludere il discorso criticando la dama e il suo comportamento delle ultime settimane.

“Lei non capisce, è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri. […] Poi si lamenta che Alessandro la porterebbe in locali troppo esclusivi? Ma che bugiarda. Io l’ho incontrata quattro anni fa in uno dei più rinomati ristoranti di Brescia”.

“L’ho vista coi miei occhi, e credetemi è tutto fuorché una trattoria e i prezzi non sono alla portata di tutti. […] Con Riccardo dice di esserci stata per due anni e mezzo. A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai” termina Barbara.