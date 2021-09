Nel parterre femminile di Uomini e Donne anche quest’anno non ci sarà una delle dame più chiacchierate nel programma. Parliamo di Barbara De Santi che ha dovuto abbandonare l’idea di partecipare per dare spazio a nuovi progetti di vita. Grande rinuncia per tutti fans della dama che anche quest’anno dovranno fare a meno di lei. La donna era una delle poche che intratteneva il pubblico con il suo carattere schietto e molto particolare.

Barbara, nella sua partecipazione Uomini e Donne, ha sempre cercato l’amore vero ma invano. Nella scorsa edizione la dama è stata presente durante il periodo del lockdown con un collegamento video da casa. La donna commentava le varie vicende amorose del parterre femminile e maschile.

La sua assenza al programma sembrerebbe avere a che fare con Pamela Perricciolo, nota al pubblico come mandante ideatrice del personaggio di Mark Caltagirone e la finta relazione con Pamela Prati. Perricciolo, anche detta Donna Pamela è sempre stata una delle amiche della De Santi. Le due oggi sembrano avere nuovi progetti che portano Barbara lontano dall’idea di tornare nel dating show. La dama Infatti sembra essere diventata capo di una delle tante sedi di Donna Pamela .

La conferma arriva da una delle molte storie Instagram della dama, la quale pubblica una foto al mare con una didascalia chiara: “Chiusa una porta si apre un portone”. La foto con la didascalia viene commentata da Pamela Perricciolo che si dice felice per lei e per il portone che pian piano si sta aprendo.

Nuove strade ormai già percorse per Barbara De Santi, l’addio al programma di Maria De Filippi è ufficiale. La donna continua però a scrivere i suoi libri. L’ultima pubblicazione intitolata: “Fare l’amore come una escort” le ha regalato un notevole successo. Non ci resta che attendere i nuovi risvolti che di sicuro arriveranno a breve.