Chi non vorrebbe essere coccolato da Maria De Filippi? La conduttrice, si sa, è come una mamma per tutti i giovani talenti che passano dai suoi programmi. Comprensiva, severa quando serve e assolutamente diplomatica.

La donna ha deciso di rispondere a una delle domande che tanto ossessiona i fan: “Di chi sei più orgogliosa dei ragazzi e dei talenti di Amici?”. La risposta, come previsto, non è stata immediata, ma piuttosto generica e ha spiegato:

Non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa e altri di cui lo sono meno. La cosa che mi rende più orgogliosa è di consentire a chi passa da Amici di vivere della sua passione per almeno un anno. E questo è un lusso nella vita.

Maria De Filippi ha confessato di amare tutti i suoi ragazzi e di sentire nei loro confronti un dovere morale e protettivo. E conclude:

Amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone cui voglio bene. Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, dato che li ho invitati io, mi sento responsabile nei loro confronti, come una padrona di casa.

Ovviamente, nel suo discorso non manca una citazione per la famiglia.