Barbara De Santi: radiosa dopo UeD. Ecco com’è oggi l’ex dama

Il parterre femminile del trono over di UeD ha presentato al pubblico molti volti appassionanti. Tra loro non ci si può dimenticare di Barbara De Santi, celebre ex dama che, nonostante abbia abbandonato il dating show, continua ad essere molto seguita e apprezzata sui social. L’insegnante arrivò nel programma con lo stesso intento dei suoi colleghi: trovare l’amore.

Subito, Barbara si fece notare per la sua schiettezza e il suo fare spigliato. Sorridente e acuta, la De Santi ha subito ammaliato i fans. Ma la dama si è distinta anche per la sua incredibile bellezza e il suo viso molto delicato. Insomma, tutti a UeD la ricordano per la sua spiccata raffinatezza.

In moltissimi tra quelli che seguono il dating show, sarebbero ben felici di poterla rivedere nel programma. Purtroppo, però, non possiamo che accontentarci di quei piccoli momenti di vita quotidiana che la donna condivide su Instagram. Ed è proprio sul suo profilo ufficiale, che Barbara ha voluto mostrare a tutti i suoi followers, un cambio di look. Moltissimi i complimenti ricevuti a l’ex dama.

Barbara De Santi non è mai stata monotona, specie nell’ hairstyle che ha sempre variato, sfoggiando le acconciature più disparate. Ora, finalmente, la vediamo in questo scatto che la mostra nel suo colore naturale, con un taglio lungo, colpi di sole che le illuminano e incorniciano il viso. Un cambiamento che i fans sembrano aver accolto a braccia aperte.

Moltissimi i like ricevuti dall’ex dama e innumerevoli i commenti pieni di complimenti, che i followers hanno lasciato sotto il post. Sicuramente, Barbara è una bellissima donna e i complimenti che riceve derivano da un’affetto e un ricordo legato alla sua partecipazione a UeD. Nonostante l’ex dama abbia abbandonato il programma diversi anni fa, il pubblico la segue ancora con ardore e tanto affetto. Magari in futuro la De Santi tornerà sul piccolo schermo.