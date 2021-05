Durante la scorsa settimana lo studio di UeD è stato scosso da alcune pesanti dichiarazioni fatte da Maria Tona. L’ex dama del trono over ha descritto la sua esperienza nel dating show in maniera piuttosto negativa. Come se non bastasse, Maria ha deciso anche di lanciare una stoccata ai membri del parterre maschile del programma.

In sostanza, l’ex dama ha detto che ha fatto davvero fatica a trovare dei veri uomini tra i cavalieri che occupano le sedie nel programma. Queste sconvolgenti affermazioni della dama, non sono rimaste senza conseguenze. Dopo le pesanti accuse lanciate dalla donna, un cavaliere del programma, ha deciso di fare chiarezza sul percorso di Maria Tona nel programma.

Si tratta di Alessandro Pitti Inticu che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale PiùDonna ha fatto delle rivelazioni sconcertanti sulla danna. Stando alle parole dell’ex cavaliere, Maria gli avrebbe suggerito cosa dire in studio durante tutto il corso della loro frequentazione.

Ecco le parole di Alessandro: “Alcune affermazioni lette di recente mi hanno turbato. In particolare l’intervista di Maria che ha detto tutte bugie. Mi son sentito chiamato in causa perché lei ha detto che nel parterre degli uomini non c’era un uomo vero. Io sono uno di quelli che è uscito con lei, quindi era rivolto anche a me“. Poi, l’ex cavaliere di UeD lancia la stoccata: “Lei mi ha sempre detto cosa dire e cosa non dire se eravamo in centro studio, cosa fare e cosa non fare”.

“Io le dicevo che mi piaceva davvero, ma lei pensava soltanto a come apparire e a cosa farmi dire. È stata lei a propormi l’operazione al naso. Una volta che siamo andati a pranzo fuori, ha insistito ancora, dicendo che avrebbe preso un appuntamento per me col chirurgo. Lei si lamenta degli uomini ma la verità è che la finta è lei. Quando l’ho baciata, Maria ha contattato Maria Catapano per dirle che mi doveva attaccare così si faceva più audience nel programma“.