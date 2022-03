Barbara D’Urso è tornata sotto i riflettori e al centro delle chiacchiere con il debutto de La Pupa e il Secchione, di cui le è stata affidata la conduzione. La regina Mediaset aveva annunciato outfit da urlo per questa nuova edizione del reality e non ha affatto disatteso i suoi fans.

Le sue scelte quanto al look sono trapelate ben prima della puntata e a rivelarle è proprio la diretta interessata. Barbara, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, una foto che la ritraeva negli abiti scelti per la prima serata del programma.

La conduttrice, in più, spiega di essersi ispirata ad una delle maggiori icone di stile al mondo: Coco Chanel. Carmelita ha voluto omaggiare questa colonna portante del mondo della moda e ci è riuscita affidandosi alla mano esperta di Nick Ceroni, stilista amatissimo dai Vip.

Fonte studio La Pupa e il Secchione

La D’Urso, così, ha potuto sfoggiare uno splendido tailleur bianco e nero che prende largo spunto dal modello classico di Chanel: gonna midi, giacca corta e bottoni dorati. A completare il look un lineare tacco a spillo, un appariscente cappello a falda ampia e splendidi dettagli in oro.

Nello specifico, una spilla floreale, splendide catene impreziosite con perle e un dettagliato personalizzato: le iniziali del suo nome. Si tratta di una drastica rivoluzione nel look do Barbara, che di solito ama sfoggiare colori accesi e gioielli vistosi.

Ora l’amatissima presentatrice napoletana cambia registro, optando per uno stile decisamente più classico, ma che non rinuncia a qualche piccolo tocco di stravaganza che, d’altro canto, è un tratto distintivo di Barbara.

Per quanto riguarda, invece, il debutto de La Pupa e il Secchione, tutto è andato per il meglio. La prima puntata è servita come presentazione dei concorrenti, con volti più e meno noti al pubblico. A colpire è la presenza di Soleil Sorge, reduce dal GF Vip, che non rinuncia ad un ingresso aggressivo con un abito firmato Versace.