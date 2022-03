Soleil Sorge sceglie un outfit appariscente per il debutto della puntata de 'La Pupa e il Secchione'

Soleil Sorge un debutto stellare. È andata in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione show. Barbara D’Urso ha presentato tutti i concorrenti della nuovissima edizione di quest’anno. Come ormai tutti ben sappiamo, molti di loro sono già volti noti ai telespettatori.

Ecco alcuni dei personaggi che ci saranno senza dubbio: Flavia Vento, Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Paola Caruso, Gianmarco Onestini, Francesco Chiofalo, Asia Valente e Mila Suarez. La puntata è incentrata sulla presentazione dei concorrenti e la formazione delle coppie che in seguito andranno a convivere per otto settimane nella splendida villa di lusso.

I concorrenti dovranno convivere e le coppie condividere lo stesso letto. Nella villa si svolgeranno la maggior parte delle prove, che saranno visionate dalla giuria e dall’occhio attento del pubblico. Sono stati presentati anche gli opinionisti.

Fonte studio La Pupa e il Secchione

Già da tempo i loro nomi erano trapelati sui social. Ci sono Federico Fashion Style, Soleil Sorge (direttamente dalla finale del GF Vip) e Antonella Elia che, però, è risultata positiva al covid. Dunque, fino a che non si negativizzerà, la sua presenza sarà in collegamento streaming da casa.

Ma ciò che balza agli occhi dei telespettatori è il look scelto per la prima serata da Soleil. Da una prima ricerca si è scoperto che l’outfit fa parte della collezione da donna di Versace: un mini abito in PVC. Il prezzo del vestito è abbastanza moderato, una cifra di 74 euro.

Anche lo stivale è firmato Versace e il suo costo si aggira intorno ai 200 euro. Un’outfit molto particolare e estremamente appariscente ma che ha di certo fatto centro. La prima serata ha regalato momenti molto divertenti ma anche qualche piccolo imprevisto.

Un secchione, uscendo dalla cabina doccia in cui i concorrenti vengono messi alla prova con domande a quiz, scivola e batte la schiena a terra. Non potevano mancare i primi battibecchi e anche in questo caso la protagonista indiscussa è stata Soleil Sorge. Qualche attrito tra l’opinionista e alcuni dei concorrenti. Insomma un inizio esilarante.