Barbara D’Urso affida al web l’ultimo doloroso addio a Rossano Rubicondi

Barbara D’Urso, nonostante i detrattori e i recenti pettegolezzi sul suo graduale abbandono al mondo della TV, continua ad essere una delle presentatrici più amate e seguite del panorama del piccolo schermo italiano. La donna vanta migliaia di fans e followers affezionati che seguono le sue avventure anche tramite i social.

Di recente Carmelita ha voluto condividere con i suoi seguaci il suo dolore per una grave perdita. La donna pubblica un messaggio di addio carico di dolore e malinconia. Il post è arrivato durante la notte. La conduttrice rivela di essere sconvolta per la morte prematura dell’ ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Rossano Rubicondi.

L’uomo aveva spesso collaborato con la conduttrice nel corso di vari programmi. Barbara D’Urso saluta quindi un suo valido collaboratore con queste parole: “L’ho appena saputo, ciao Rossano”. La notizia dell’addio a Rossano Rubicondi, di soli 49 anni, è arrivata ieri sera da Simona Ventura, che aveva lavorato con lui durante l’isola.

Queste le parole della conduttrice in un tweet: “È morto Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio”. La carriera di Rubicondi era iniziata a Londra, dove aveva lavorato come modello. È proprio nella capitale inglese che Rossano aveva scoperto la sua innata passione per il cinema, nel quale è riuscito a lavorare rivestendo piccoli ruoli.

Nel 2008 era convolato a nozze con Ivana Trump e nello stesso anno Rubicondi aveva scelto di partecipare alla sesta edizione dell’isola, proprio sotto la conduzione della Ventura. Dal Reality era stato purtroppo eliminato nelle prime puntate, ma quella era stata la rampa di lancio per il suo percorso nel piccolo schermo. Infatti, ha poi collaborato con Federica Panicucci e ancora all’Isola dei famosi, come inviato, per poi diventare ancora una volta concorrente del 2012.