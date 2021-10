È morto Rossano Rubicondi, aveva 49 anni. Noto personaggio televisivo, era conosciuto per aver partecipato all’ Isola dei Famosi 2008 condotto da Simona Ventura e per essere stato il quarto marito della celebre Ivana Tramp.

La morte di Rossano Rubicondi

Una notizia inaspettata da tutti. Ad annunciare la sua prematura scomparsa è stata Simona Ventura con un post su Twitter: ” Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incavature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RIP”. Simona Ventura era legata al modello per le due esperienze condivise all’ Isola dei Famosi: nel 2008 lo scelse come concorrente, nel 2012 come inviato.

Non sono ancora note le cause del decesso ma si ipotizza possa trattarsi di un infarto ma si tratta di ipotesi.

La carriera di Rossano Rubicondi

Rossano Rubicondi, classe 1972 è stato un personaggio televisivo, attore e modello italiano, noto al grande pubblico soprattutto per essere stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Tramp. Ha partecipato a diversi programmi televisivi ma il successo lo raggiunse con la partecipazione nel 2008 all’ Isola dei Famosi. Nel 2009 invece conduce insieme a Federica Panicucci la trasmissione “Cupido” e recita nel film “Natale a Beverly Hills “. Una delle sue ultime apparizioni nel 2018 lo vede protagonista del programma “Ballando con le stelle” insieme alla moglie Ivana Tramp.

Numerosi i commenti di gente comune e personaggi dello spettacolo sotto il post condiviso da Simona Ventura sui social. Tutti sono increduli e sconvolti. C’è chi prova a chiedere notizie sulle cause del decesso, chi si stringe attorno ai famigliari e agli amici di Rossano Rubicondi. C’è chi parla di una brutta malattia, altri ipotizzano un infarto. Quello che sappiamo con certezza e che, per adesso, le cause della morte sono sconosciute.

Torneremo con aggiornamenti il prima possibile…