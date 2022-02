Delia Duran contro Alex belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La moglie del noto attore per l’ennesima volta si è scagliata contro l’ex gieffino e contro la loro storia d’amore che sembra ormai giunta al termine.

Nei prossimi giorni Alex Belli tornerà al GF Vip per cercare di chiarire una volta per tutte la sua situazione sentimentale. L’ex gieffino si ritroverà a vivere nella casa insieme a sua moglie Delia e alla sua ‘amica’ Soleil Sorge.

La scelta di Alfonso Signorini rimescola ancora una volta le carte nel reality e creerà nuove dinamiche che nessuno può immaginare. Gli inquilini ancora all’oscuro di tutto non si aspettano il ritorno di Alex, tantomeno sua moglie Delia che, ultimamente si sta avvicinando a diversi ragazzi della casa.

In attesa del ritorno di Alex Belli, la modella ha ancora una volta criticato il suo comportamento nei suoi confronti. Delia infatti, più volte ha sottolineato il comportamento sbagliato di suoi marito sia quando era dentro la casa che fuori.

Delia Duran contro Alex Belli: “mi sta distruggendo”

La ex moglie di Alex Belli si lascia andare ancora una volta a un lungo sfogo, sottolineando quanto il suo compagno l’abbia fatta soffrire. Nel corso della giornata di ieri, ha così esposto i suoi dubbi e le sue perplessità a Davide Silvestri in merito a tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi.

Delia, infatti, sembra ormai pronta a prendere le distanze da suo marito e da tutto il male che le ha arrecato con Soleil Sorge. “Invece di aiutarmi mi sta distruggendo” afferma la gieffina con rammarico e dispiacere dimostrando tutta la sofferenza che Alex le ha causato.

“Nella rottura cerchi di costruire, non di distruggere” prosegue la modella, sottolineando quanto l’attore non abbia mai cercato davvero di riparare alla loro grave e profonda rottura. A differenza di Delia però, Silvestri è convinto che Alex stia adottando una strategia per far parlare di sé ancora e per portare avanti il suo ‘teatrino’.