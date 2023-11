Barbara D’Urso approderà al Festival di Sanremo? L’indiscrezione bomba

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare sia emerso un retroscena bomba sul ritorno in tv dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5: andiamo con ordine e scopriamo insieme tutti i dettagli del gossip.

Barbara D’Urso pronta a tornare in tv? In queste ultime ore il settimanale ‘Novella 2000’ ha condiviso un vero e proprio scoop in merito al ritorno in tv della conduttrice. Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, pare che l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 sia pronta a sbarcare in un prestigioso programma Rai.

Il programma di cui parliamo è il Festival di Sanremo. Stando a quanto emerso, infatti, pare che ci sia la possibilità che Carmelita possa approdare sul palco più importante d’Italia. Queste sono state le parole del giornale a riguardo:

Le notizie sono due! Barbara D’Urso prevista a Febbraio al Festival di Sanremo: pare che il suo agente, Lucio Presta (che è lo stesso agente di Amadeus) si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara.

Inutile dire che al momento si tratta solamente di un rumor in quanto la notizia non è stata ancora confermata né smentita dai diretti interessati.

Continuando con la rivelazione, il settimanale ‘Novella 2000’ ha poi aggiunto: