Barbara D’Urso insieme all’ex marito per supportare il figlio: “Fieri di lui”

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per una vicenda che non è di certo passata inosservata agli occhi dei più attenti. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Barbara D’Urso insieme all’ex marito per amore del figlio Emanuele. La scorsa sera, infatti la conduttrice ha partecipato alla presentazione del film Shukran, prodotto dal figlio Emanuele. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 è apparsa insieme al suo ex compagno, nonché padre di Emanuele.

In occasione di tale evento Barbara D’Urso ha rilasciato le seguenti parole:

Lo sapete… Non parlo mai dei miei figli… Figli che hanno intrapreso due percorsi diversi, ambedue difficili. L’hanno fatto rigorosamente da soli ma questa volta non posso fare a meno di condividere con voi l’orgoglio e l’emozione che ho provato durante la proiezione speciale di Shukran.

E, continuando con il suo discorso, Barbara D’Urso ha poi aggiunto:

È un film “tosto”, davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti. Ieri ero in sala per l’anteprima e con noi c’era ovviamente anche Mauro, per supportare emotivamente il lavoro di nostro figlio, di cui andiamo profondamente fieri.