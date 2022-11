Barbara D’Urso, avete visto dove vive? Nella sua casa regna la semplicità

La conduttrice partenopea per la sua casa ha preferito uno stile semplice ma al tempo stesso curato.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate ed apprezzate nel panorama televisivo italiano. La verace partenopea è da anni sulla cresta dell’onda con i suoi programmi, in particolare Pomeriggio 5 che conduce da sempre con grande entusiasmo regalando alcune di compagnia al pubblico da casa.

Barbara è molto attiva anche sui social. Su Instagram vanta oltre 3 milioni di followers che la seguono attivamente. Lei non fa mancare di pubblicare numerosi scatti che la immortalano spesso a casa.

Fonte: Instagram

Come si sa Barbara è originaria di Napoli ma si è trasferita a Milano molto giovane per stare vicino al luogo di lavoro. Oggi vive nei pressi di Cologno Monzese non molto lontano dagli studi che ogni pomeriggio la vedono protagonista.

Grazie ai social siamo in grado di conoscere anche gli interni della sua abitazione. Andando a spulciare le foto pubblicate possiamo notare uno stile classico e ridotto all’essenziale. Spazi ampi, luminosi, zero sfarzosità e il colore che la fa da padrona è il bianco che si nota sia alle pareti che ai componenti d’arredo.

Come pavimento Barbara ha scelto un parquet in legno chiaro che stacca molto bene con il bianco delle pareti regalando un colpo d’occhio niente male.

Anche la cucina è minimal e di bianco con un’isola centrale dove molto spesso Barbara si mostra ai fornelli. Che dire del bagno dove al centro è posizionata una grande vasca bianca.

La camera da letto stessa cosa, il colore preferito è il bianco. Una particolarità della sua casa i numerosi peluche che riempiono ogni locale. Barbara ne ha una vera e propria collezione di dimensioni diversi ed è possibile trovarli davvero in ogni spazio.

Dalle foto non ci capiscono gli esterni, se ha un giardino curato oppure no. In entrambi i casi la casa della D’Urso resta bellissima.