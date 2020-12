Barbara D’Urso cambia rotta, scende in politica: “Me l’hanno chiesto e lo farò”

Barbara D'Urso sta per scendere in campo nel mondo della politica

Tutti conosciamo Barbara D’Urso, la conduttrice più seguita in Italia. Tutti i suoi lavori e i suoi progetti, nonostante le critiche e i detrattori, si sono sempre rivelate un successo. Nel piccolo schermo, la sua passione e la sua professionalità l’hanno portata a grandissimi traguardi, come la conduzione dei programmi più seguiti della Mediaset, quali ‘Pomeriggio cinque‘, ‘Domenica Live‘ o ‘Live- Non è la D’Urso‘.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

Ora, però, Carmelita sembra essere intenzionata ad un clamoroso cambio di rotta. Che sia arrivato il momento, per Barbara, di salutare il mondo dei salotti tv per dedicarsi ad altro? Probabilmente sì, e a rivelarlo è la conduttrice stessa. La D’Urso ha infatti concesso un’intervista al settimanale Oggi, e spiega che ha in mente un progetto che, con tutta probabilità, si avvererà presto. Barbara D’Urso sta per scendere in campo nel mondo della politica.

Ecco cosa ha rivelato alle penne di Oggi: “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo”. Barbara, poi, spiega che l’idea di entrare in politica non è solo farina del suo sacco: “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”, così ha concluso. Di sicuro, considerato il suo grande seguito, Carmelita ha tutte le carte in regola per avere successo anche in ambito politico. Nel frattempo, sul fronte sentimentale, Barbara continua la sua ricerca. La sua carriera da attrice, con la mirabile interpretazione de ‘La dottoressa Gio’, ha dato vita a un amore per la recitazione che non si è più spento.

È stata lei stessa a dichiarare: “Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare”. Chissà se questa passione sarà conciliabile con i progetti politici della conduttrice. In ogni caso, il prossimo anno si preannuncia promettente, anche dal punto di vista sentimentale. Barbara D’Urso, infatti, è single da diverso tempo, nonostante il fatto che, come lei stessa racconta, i suoi ammiratori e corteggiatori sono moltissimi.

Carmelita ha parlato in questi termini: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei”, spiega, con una punta di amarezza. E poi la rivelazione del lungo stuolo di pretendenti: “Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione”. Allora tutti noi non possiamo che augurarci che il 2021 sia un anno fortunato, per noi e per la conduttrice.