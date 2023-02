Barbara D’Urso, colpo di scena a Pomeriggio 5: “Esclusiva in diretta”

Barbara D’Urso spiazza tutti a Pomeriggio Cinque. Nel corso della puntata più recente del programma in onda su Canale 5, la celebre conduttrice si è resa protagonista di un vero e proprio colpo di scena. L’evento shock riguarda il figlio di Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In occasione della puntata più recente di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha voluto dedicare ampio spazio agli episodi avvenuti a seguito della morte di Gina Lollobrigida. In occasione della celebrazione della messa in ricordo dell’attrice 95enne, la padrona di casa ha deciso di mandare un suo inviato fuori la chiesa.

Tuttavia, mai nessuno si sarebbe aspettato che, proprio in quel momento, sarebbe potuto avvenire un vero e proprio colpo di scena. Alla svolgimento della funzione religiosa non era presente Andrea Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida. Quest’ultimo è giunto sul posto solo al termine della messa. Tuttavia a pochi metri di distanza c’era anche Andrea Piazzolla. Alla luce di questo, la conduttrice ha temuto che potesse scoppiare una lite tra i due in diretta:

Ho paura…

Al contrario, Andrea Piazzolla si è avvicinato al figlio della defunta attrice per stringergli la mano in segno di pace. Si tratta di un evento esclusivo a cui erano presenti solo le telecamere di Pomeriggio 5. Infatti, la D’Urso ha esclamato:

Questa è proprio una vera esclusiva in diretta…

Nel frattempo, molti telespettatori si sono chiesti il motivo per cui Andrea Milko Skofic era assente alla messa per celebrare il ricordo di sua madre. Intervistato dall’inviata di Pomeriggio 5, l’uomo ha dichiarato: