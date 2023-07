A settembre non vedremo più Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio 5, al suo posto ci sarà Myrta Merlino. Una scelta presa solo da Mediaset che ha preferito portare un po’ di novità alla trasmissione per cercare di contrastare La Vita in Diretta che da anni vince la gara pomeridiana delle due tv principali italiane.

Il contratto della D’Urso con Mediaset scadrà il prossimo 31 dicembre e come si sa non verrà rinnovato. Questo significa che a partire dal 2024 la conduttrice partenopea sarà senza televisione.

I corteggiamenti non mancano di sicuro per una conduttrice molto amata dal pubblico presente in tv da tantissimi anni. Si era parlato di un possibile passaggio a La7 ma al momento Urbano Cairo ha smentito questa notizia: “Barbara D’Urso è un’eccellente professionista che stimo, ma no, non c’è stato nessun contatto” – ha detto.

E allora potrebbero aprirsi le porte della Rai ma anche qui ancora nessuna certezza. Ciò che sta girando in queste ore però è la possibilità di un’ospitata della D’Urso in un programma Rai.

Stiamo parlando di Domenica In che a settembre potrebbe partire con il botto ospitando la conduttrice che potrebbe sfogarsi e dare la sua versione dei fatti su questa vicenda. D’altronde Mara Venier e Barbara D’Urso sono amiche da tantissimo tempo e già in passato la seconda è stata ospite nella trasmissione di zia Mara.

A svelare l’indiscrezione è stato Francesco Fredella. “Barbara d’Urso, sicuramente, non rimarrà senza tv. Fa parte della sua vita da sempre. C’è un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie: la d’Urso sarebbe corteggiata da Rai 1 come ospite della prima puntata di Domenica in. Tuttavia, resta il nodo Canale5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia? Sarebbe un colpo al cuore per Canale5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la d’Urso era sua competitor ogni domenica. Tra le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia. Intanto, la rottura con Mediaset ha sicuramente fatto cambiare tutti i piano a Barbara d’Urso, che aveva già registrato il promo per la nuova stagione di Pomeriggio5″ – quanto scritto sul quotidiano Il Tempo.

Resta da capire se ci sarà il lasciapassare di Mediaset considerato che il contratto scadrà a dicembre.